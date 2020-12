Andorra Turisme, davant l'hivern més incert

Actualitzada 11/12/2020 a les 06:29

CAMPANYA PER AL PAS DE LA CASA

Una altra de les característiques que té la campanya d’Andorra Turisme és la seva adaptació. En aquest sentit, Budzaku va destacar que “des que va sortir la notícia de l’obertura de la frontera del Pas hem treballat molt activament per fer arribar el missatge”, i va presentar un “codi QR als diaris francesos que permetrà descarregar el document per creuar la frontera directament”. Per la seva part, la ministra Canals va destacar la bona sintonia amb l’ambaixada de França a l’hora de traslladar la informació de l’obertura.

La campanya per atreure turistes aquest hivern ja és a punt. Ahir, mitjançant una roda de premsa telemàtica, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, i la ministra de Turisme i presidenta de la parapública, Verònica Canals, la van presentar. Amb un cost total de 2,9 milions d’euros, la promoció per a la temporada d’aquest any és la més incerta de la història, ja que no hi ha garantida la mobilitat dels turistes de proximitat.Aquest punt el va destacar Budzaku, que va exposar que “hem creat una campanya que és molt flexible i en funció de com canviïn els esdeveniments ens podem adaptar”, i va afegir que “a diferència d’anys anteriors, que per cancel·lar una actuació publicitària sense cost s’havia de fer amb uns quaranta dies d’antelació, en aquesta ho podrem fer només amb cinc dies”. El director de la parapública també va exposar que la major part dels esforços els centraran en el turisme de proximitat, així que aproximadament la meitat del pressupost es destinarà a accions publicitàries directes tant en mitjans de tot tipus, d’àmbit nacional, a Espanya i França, juntament amb accions més focalitzades en diaris i televisions de les zones de proximitat com ara Catalunya i l’Aragó o Occitània.Budzaku també va parlar dels tempos en què s’haurien de moure les diferents campanyes de difusió. Així doncs, va dir que en “el millor dels casos es podria començar pels volts del 28 de desembre, i en el pitjor es podria allargar fins al 4 de gener”. Pel que fa al tancament, sigui quan sigui l’inici, sempre tindrà lloc el 31 de març.En relació amb els mercats internacionals més llunyans, la situació no és tan optimista, i en cas de poder començar a treballar amb els operadors turístics això no es produirà mai abans del 15 de gener. Per a aquestes actuacions Andorra Turisme té destinats uns 580.000 euros, una xifra que “en cas que la situació sanitària no ho permeti, i no es puguin portar a terme les actuacions que abracen els països des d’Irlanda fins a Israel, es passarà a la de la temporada d’estiu o bé a la campanya d’hivern del 2021”, va afirmar el director de la parapública. Budzaku, però, no ho va fiar tot al turisme de neu i va destacar la importància que té el turisme de compres, especialment les rebaixes, i el de benestar. En aquest sentit, la ministra Canals va dir que “dins les actuacions que hi ha previstes s’inclou poder passar missatges sobre la bona feina que es fa al país en la lluita contra la pandèmia”, i va afegir que “aquesta campanya és pot adaptar a les necessitats del moment”.Els dirigents també van passar revista de les xifres de l’estiu, que Budzaku va qualificar de “molt bones”. Així doncs, globalment hi van haver 2.670.886 entrades, un 14% menys que el 2019, i tot i el retrocés es van superar les expectatives que hi havia inicialment.