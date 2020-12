Rossell agraeix a Marlaska el suport en la primera onada

Els ministres van tractar afers conjunts, com ara la Cimera Iberoamericana

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va compartir ahir amb el seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska, l’estratègia contra la pandèmia de la Covid-19 per a aquesta temporada d’hivern.



El Govern va informar en un comunicat que els dos ministres van tenir una reunió telemàtica per tractar diferents qüestions de cooperació bilateral.



Rossell va explicar al ministre espanyol la decisió de posposar fins al gener l’obertura de les estacions d’esquí “seguint les directrius per pal·liar la propagació de la pandèmia que s’estan duent a terme des de diferents institucions europees”.



A la reunió es van exposar les estratègies de lluita contra la Covid-19 i “els efectes de les restriccions de mobilitat per a la ciutadania i per a l’economia de tots dos països”. Així mateix, el ministre andorrà va agrair el suport ofert per part de l’executiu espanyol durant el confinament de la primera onada, “quan es va assimilar Andorra a les comarques veïnes” del Pirineu.



En aquest sentit, Rossell va detallar “les converses entre les autoritats del Principat i les dels governs dels territoris transfronterers, així com les reunions amb mandataris dels governs espanyol i francès”.



Els dos ministres van abordar altres aspectes de les relacions bilaterals, com ara la col·laboració en l’àmbit de la seguretat en la celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, que es preveu per a la primavera que ve. Rossell i Grande-Marlaska van compartir el treball que estan fent els cossos de seguretat dels dos països”.

