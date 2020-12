Política lingüística rep una seixantena de queixes per l'ús del català

Govern engega una campanya amb un videoclip per fer més difusió de la llengua

Actualitzada 10/12/2020 a les 13:10

Lorena Giménez Andorra la Vella

El servei de Política Lingüística del Govern ha rebut una seixantena de queixes per l'ús del català en empreses i serveis al llarg del 2020. Així ho ha manifestat avui la cap de l'àrea, Marta Pujol, durant la roda de premsa de presentació de la nova campanya de sensibilització sobre l'ús del català, en la qual també hi ha estat present la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. La nova campanya del Govern per incentivar l'ús del català posa el focus en tots els sectors socials, fent especial esment en la població jove del país, la qual malgrat tenir un gran nivell de coneixement de la llengua, no la utilitzen sobre manera en el seu dia a dia. "Volem interpel·lar el segment de la població més jove del país, qui no l'utilitzen de manera quotidiana tot i tenir grans coneixements lingüístics", ha indicat Riva. Així, Pujol ha explicat que la campanya tindrà una durada aproximada d'un mes, des d'avui i fins a l'11 de gener, i comptarà amb un videoclip "original, divertit i informal" d'un grup de música andorrà, diversos bàners dinàmics que es publicitaran als mitjans de comunicació i el dia 18 "donarem tret d'inici a un concurs a través de la plataforma Tik Tok".

#1 Nela Nieto

(10/12/20 13:27)