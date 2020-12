Pintat demana l'estat d'alarma per Nadal

El president del grup parlamentari Terceravia sol·licitarà al Govern que l'apliqui per evitar més contagis de la Covid

Actualitzada 10/12/2020 a les 17:12

Redacció Andorra la Vella

El president del grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+ Independents, Josep Pintat, demanarà al Govern que apliqui l'estat d'alarma i d'emergència almenys durant l'època de Nadal per tal d'evitar un increment en els contagis de la Covid-19. Així ho ha fet saber durant una entrevista a ATV, on ha declarat que "deixar la llibertat de moviments és fer que continuï la pandèmia". Pintat ha assenyalat que ara "és el que toca" i que, tot i la responsabilitat de la ciutadania, calen mesures contundents per frenar el virus i evitar una tercera onada. "El que passi al Nadal marcarà el gener i el febrer i l’evolució futura de l’economia”.



Josep Pintat ha manifestat que "arriba un moment en què s'han de prendre decisions" i que no es podrà acabar amb la pandèmia utilitzant polítiques tradicionals, fet pel qual no donen suport a la modificació de la Llei de Seguretat Pública i apostes per la declaració d'estat d'alarma i d'emergència. Així mateix, ha subratllat que la temporada d'hivern "està pràcticament perduda" i que el 2021 "serà un any molt dur" perquè tot i l'arribada de la vacuna la seva eficiència no es veurà fins al cap d'un temps.



Terceravia també planteja sol·licitar una auditoria sobre la gestió de la pandèmia de la Covid-19 que estigui elaborada per experts independents com a exercici d'"eficiència i transparència" i que permeti veure les accions que s'han dut a terme durant aquest període i mostrar "quines han estat encertades i quines no tant".

