Perilla la tornada de la mobilitat amb Catalunya

Les previsions són pessimistes i les autoritats de Catalunya temen un repunt a causa del pont i després de Nadal

Actualitzada 10/12/2020 a les 05:33

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Les aspiracions d’Andorra d’incorporar-se a la regió sanitària de l’Alt Urgell es compliquen. Les dades epidemiològiques no són bones i les autoritats catalanes no volen fer cap pas que arrisqui un escenari que ja és actualment dolent. La possibilitat de mobilitat entre Andorra i Catalunya entre setmana –i els caps de setmana amb un hipotètic canvi de fase– es veu cada cop més complicat, tenint en compte que probablement el Govern català adoptarà mesures més restrictives per a aquest Nadal, en comptes de flexibilitzar les actuals.



Pinta malament per a Andorra, sense esquiadors i probablement també sense compradors. Les gestions andorranes són intenses però totes les alarmes a Catalu­nya estan enceses en espera dels contagis que s’hagin produït durant el pont de la Puríssima i la por al període nadalenc. L’executiu català descarta que es pugui avançar cap al tram 2 del pla de desescalada. La portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va recordar ahir que els criteris estableixen que no s’avanci de fase si l’Rt està per damunt de 0,9. I és aquí on les autoritats veïnes temen que Andorra pugui fer desequilibrar la balança per empitjorar, tenint en compte que l’Rt catalana està al límit.



Una altra veu autoritzada, la del sotsdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, va afirmar que si el pont de la Puríssima es tradueix en un increment de casos caldrà fer una “reflexió” sobre les mesures del Nadal. Per això les reticències catalanes amb Andorra.



Més que avançar tot apunta que s’anirà enrere. Es temen els efectes del pont i també el que passi després de Nadal, fins al punt que les opinions pessimistes fins i tot apunten que difícilment s’arribarà a la fase 3, perquè començarà la tan anunciada tercera onada.



Fonts del govern català van apuntar ahir en aquesta direcció, negant que es tracti d’una decisió política, remarcant les bones relacions amb Andorra però reiterant que han de ser molt prudents i Andorra, tot i ser petita, pot fer que Catalunya sobrepassi les línies vermelles.



També el cap de l’oposició, Pere López, s’ha reunit amb dos partits catalans per demanar suport i aconseguir el reconeixement d’Andorra almenys pel que fa a la possibilitat de rebre visitants.



Tampoc al nord

Al nord les notícies tampoc són esperançadores. França retardarà la relaxació d’algunes mesures de confinament si cal per evitar una tercera onada d’infeccions de coronavirus, va dir ahir el portaveu del govern gal, Gabriel Attal.



França reobrirà els cinemes, teatres i museus, i permetrà als ciutadans moure’s entre regions el 15 de desembre, però hi ha alguns senyals que indiquen que pot ser que no es compleixin les condicions prèvies per entrar a la segona fase d’aquesta flexibilització de les restriccions.



“Si considerem que hem de modificar aquesta segona fase –d’aixecar les mesures de confinament–, llavors és clar que ho farem”, va dir Attal.



Originalment s’havia establert un marc de 5.000 noves infeccions diàries i menys de 3.000 pacients amb Covid a cures intensives abans que el confinament pogués ser alleujat. Els números a l’UCI a tot el país estan just per sobre de 3.000, però baixant.

