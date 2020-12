La venda de gasoil i gasolina va caure un 61% al novembre respecte al 2019

Els importadors de carburants reiteren la negativa a aplicar la nova taxa del carboni

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

L’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants (Asidca) alerta que la venda de gasoil i gasolina durant el mes passat va caure un 61,6% respecte al mateix període de l’any passat. Així ho van afirmar des de l’entitat en un comunicat, en el qual reiteren la negativa a aplicar la nova taxa del carboni tenint en compte la situació de crisi actual provocada per la pandèmia. D’aquesta manera, van exposar que el nou impost comportarà un increment d’entre el 6,72% de la gasolina SP98 i el 58,08% del gasoil de calefacció que el consumidor pagarà en el preu final del producte.



Asidca va indicar que auguren que l’any conclourà amb una caiguda total del 30%, amb el consegüent impacte en el model de negoci. Un model que, segons van manifestar s’ha mantingut gràcies a la “diversificació dels serveis que ofereixen les estacions, des de rentadors de vehicles fins a venda de pneumàtics i botigues”. Els empresaris van advertir que els increments que comporta la implantació de la taxa del carboni que preveu el Govern “estan molt per sobre de l’IPC interanual del 2020”, i van recordar que l’IPC avançat del novembre es va situar en -0,1%.



En aquest sentit, van posar en relleu que “enguany, només durant els mesos de gener i febrer es van registrar resultats positius, mentre que a l’abril la venda de carburants va caure un 97% i al maig el descens va fregar el 79%”. I van destacar que els resultats són similars quant al gasoil de calefacció, que va caure un 31,6% al novembre i un 10,6% tenint en compte l’acumulat de tot l’any.



Per cloure, van assenyalar que “quan des de diversos grups parlamentaris del Consell i ministeris del Govern es trasllada el missatge que ara no és el moment d’apujar impostos, tarifes, lloguers i cost de la vida en general”, des de l’associació remarquen una vegada més que en la situació actual “ara no és el moment d’apujar els impostos dels carburants”.

