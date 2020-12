La taxa de reproducció torna a pujar a la comarca de l'Alt Urgell fins a 1'27

Hospital de la Seu Hospital de la Seu Martí Pons

Actualitzada 10/12/2020 a les 11:31

Redacció Andorra la Vella

Una persona d'edat molt avançada contagiada de la Covid-19 que estava ingressada a l'hospital de la Seu ha mort en les últimes hores i es converteix en la víctima número 19 de la pandèmia a la capital alturgellenca des de l'agost. El padrí no prové del brot de la llar de Sant Josep que havia estat l'origen dels darrers set òbits, l'últim dels quals va tenir lloc el 29 de novembre.



La incidència del coronavirus torna a augmentar avui a la comarca veïna ja que la taxa de reproducció se situa en 1,27, davant de l'1,12 que registrava ahir, segons ha informat l'ajuntament. Diumenge l'índex era d'1.



El nombre de persones amb la infecció hospitalitzades és de 8 i els positius confinats a casa augmenten a 36 amb sis afectats més respecte el balanç d'ahir. El recull de dades indica que hi ha 96 persones aïllades a domicili pendent de rebre el resultat de la prova de diagnòstic o per ser contactes estrets de malalts, onze més en les últimes hores. La xifra d'afectats és inferior a la de dilluns quan hi havia 42 positius a domicili i 98 aïllats en espera de la prova o per haver estat contacte de positius.