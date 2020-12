La policia redueix amb una Taser un home amb un ganivet

Els fets van succeir dilluns a la nit a Aixirivall en amenaçar un jove a la mare i la germana

Tret amb pistola elèctrica Un agent dispara amb una Taser

Actualitzada 10/12/2020 a les 10:30

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Un policia va fer servir dilluns a la nit una Taser per reduir un home que se li acostava amb un ganivet a les mans pels carrers d'Aixirivall, segons recull un vídeo que va enregistrar un veí. L'agent del cos de seguretat va disparar la pistola per immobilitzar el jove que no feia cas de les indicacions de les diverses patrulles que s'havien activat per aturar-lo arran de l'avís per un conflicte en un domicili.



L'home armat va caure al terra en rebre l'impacte de la descàrrega elèctrica de la pistola i va poder ser controlat pels agents que havien estat alertats dels fets i que el van acabar traslladant a la unitat de Salut Mental del centre hospitalari pels antecedents psiquiàtrics que té. El vídeo permet comprovar com el policia li demana diverses vegades que deixi el ganivet i l'home no atén les ordres i continua avançant cap a l'agent.



La intervenció de la policia es va iniciar cap a les 23 hores en ser avisats que hi havia una discussió a un domicili a Aixirivall i que un jove d'uns 20 anys estava amenaçant la mare i la germana. El jove es trobava en un estat molt agressiu i quan van arribar els agents va sortir al carrer amb un ganivet a les mans i malgrat els familiars el van intentar calmar no ho van aconseguir. El jove es va posar el ganivet al coll i va dir que es mataria o mataria algú, segons han explicat fonts del cos de seguretat. Els policies van témer per la seva vida i van viure "una situació molt tensa" i un d'ells va acabar utilitzant la pistola Taser per immobilitzar-lo. El cos de seguretat considera que l'actuació va ser proporcionada perquè el jove s'acostava als agents sense cap intenció de desfer-se del ganivet i perquè estava alterat i van témer per la seva integritat i la del jove.



Les fonts consultades han explicat que semblava que el jove havia consumit begudes alcohòliques i que pateix problemes mentals. Per això, no va ser detingut i va ser controlat i traslladat a l'hospital on de seguida se li va posar un tractament per calmar-lo. La policia ha de passar l'informe de la intervenció a la Batllia que decidirà si s'inicia alguna causa penal contra el jove o si se li imposa el seguiment d'un tractament psiquiàtric.

