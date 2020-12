L'increment de les peticions provoca retards en el pagament dels ERTO

El Govern es compromet a donar suport als treballadors de la neu i als temporers

Actualitzada 10/12/2020 a les 05:52

Anna Ribas Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, va reconèixer ahir en roda de premsa que hi ha “lleugeres dificultats” que fan que molts treballadors hagin experimentat retards en el cobrament de la part pública del salari. Jover va imputar part d’aquest retard a l’increment de peticions per acollir-se a les suspensions temporals del contracte o a la reducció de la jornada laboral dels treballadors. Un augment que està relacionat amb les restriccions de mobilitat dels països veïns que afecten de manera directa molts sectors del país.



Amb tot, també va valorar que hi ha algunes empreses que ja s’havien acollit al programa i que han comès “petits errors” a l’hora de tornar a demanar emparar-se per aquesta ajuda. “Estem treballant intensament perquè aquest retard en els cobraments sigui breu per poder-nos adequar a l’increment d’usuaris del servei”, va declarar ahir el ministre portaveu.



D’altra banda, va exposar que el Govern ajudarà els temporers i també aquelles persones amb contractes fixos discontinus vinculades al sector de la neu i el turisme d’hivern tenint en compte les dificultats que poden estar vivint aquestes persones pel fet que l’activitat no s’hagi iniciat i, per tant, no estiguin treballant. Així, va manifestar Jover, l’executiu està treballant amb Càritas i la Creu Roja una “resposta conjunta” als temporers que puguin trobar-se en aquests moments en “situacions de dificultat”. “Estarem al seu costat”, va subratllar el ministre Jover, referint-se tant als temporers com a aquelles persones que es puguin veure afectades per la crisi econòmica derivada de la sanitària.



A més va declarar que es posaran en contacte amb totes les persones que treballin al sector de la neu per “copsar les seves dificultats” i informar-les de les ajudes que tenen al seu abast.



