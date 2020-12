Jover tracta amb el seu homòleg de Luxemburg la cooperació financera

El ministre de Finances s'ha reunit telemàticament amb Pierre Gramegna

Actualitzada 10/12/2020 a les 17:53

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, s'ha reunit avui de manera telemàtica amb el seu homòleg de Luxemburg, Pierre Gramegna, per tractar la cooperació financera i diferents aspectes de les relacions bilaterals, en una trobada en la qual també hi han participat l'ambaixadora d'Andorra a Bèlgica i a la Unió Europea, Esther Rabasa, i el secretari d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà.



Gramegna ha felicitat a Andorra per la recent adhesió al Fons Monetari Internacional i ha emfatitzat la importància per al Principat d'aprofitar els fòrums multilaterals de cooperació. Ambdós ministres també han comparat la manera com s'ha afrontat des del punt de vista financer la crisi sanitària, especialment l'increment del dèficit dels comptes públics que se'n deriva, o les accions previstes en matèria de sostenibilitat i medi ambient.



Finalment, Jover ha explicat l'aproximació per part del Principat a la Unió Europea a través de l'acord d'associació que s'està negociant, així com a diferents institucions europees, com el Banc Central Europeu.