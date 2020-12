Els francesos podran fer desplaçaments entre regions de les 6 del matí a les 20 hores

Actualitzada 10/12/2020 a les 19:26

Redacció Andorra la Vella

França tornarà al toc de queda a partir del 15 de desembre i els ciutadans podran circular entre regions, sense justificants ni limitació de quilòmetres, de les 6 del matí a les 20 hores. Així ho ha fet saber el primer ministre gal, Jean Castex, durant la roda de premsa per informar de les mesures que s'adoptaran a partir de dimarts. Castex no ha detallat si Andorra serà considerada com a regió ni si es permetran els desplaçaments entre francesos i andorrans abans del toc de queda, tot i que actualment els habitants de l'Arieja i dels Pirineus Orientals poden accedir al Principat si vénen a fer compres i les noves mesures eliminen les restriccions de desplaçar-se fins a un màxim de 20 quilòmetres del domicili.



El primer ministre francès ha manifestat que les dades sanitàries han millorat, però "s'han aturat en els darrers dies" i que el procés de desconfinament es farà amb mesures més restrictives que les anunciades prèviament. Els cinemes, teatres, casinos i llocs culturals hauran de seguir tancats almenys tres setmanes més, fins al 7 de gener, i el toc de queda també s'aplicarà per Cap d'Any i només es traurà la nit de Nadal, quan les reunions familiars no podran superar els sis adults. Castex ha explicat que el llindar per flexibilitzar les mesures s'establirà en els 5.000 casos per dia, una xifra que encara està lluny d'assolir-se, i ha detallat l'evolució de millora de la situació epidemiològica al país tenint en compte que s'ha passat dels 50.000 contagis diaris als 10.000.