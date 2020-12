Els responsables han explicat que encara no han aconseguit l'aval de Salut

Escaldes descarta la cavalcada de Reis Jaume Ambor i Marc Gonzàlez, en la roda de premsa d'aquest matí. M. PONS

Actualitzada 10/12/2020 a les 12:07

Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany descarta, ara per ara, la cavalcada de Reis pels carrers de la parròquia. En roda de premsa aquest matí per presentar les activitats de Nadal, el president de l’associació, Jaume Ambor, ha explicat que serà el Prat del Roure el lloc que acollirà l’arribada del Pare Noel, el Carter Reial i els Reis Mags. Per fer-ho possible, Unió Pro-Turisme, seguint els protocols avalats pel ministeri de Salut, ha preparat un recorregut a l’interior de l’edifici en el que es podrà accedir amb entrades gratuïtes. A través de la pàgina web www.unioproturisme.com es podran aconseguir els tiquets amb cita prèvia per a qualsevol de les tres activitats.



El secretari, Marc González, ha explicat que un mateix adult podrà entrar fins a quatre infants però que, per exemple, no podran entrar dos adults amb un sol infant. “Vam considerar que si deixàvem entrar els dos adults, havíem de prescindir d’un infant. Creiem que s’ha de donar prioritat als nens i nenes”.



Pel que fa a la cavalcada, els responsables han explicat que encara no han aconseguit l’aval de Salut i que, possiblement, si finalment es pot dur a terme, aquest serà amb molt poc marge de temps. Ambor ha assegurat que ho tenen tot a punt en cas que es pugui celebrar i, aquesta seria amb única carrossa que passaria pels carrers de la parròquia. A més, això no afectaria a l’horari establert per les visites al Prat del Roure.



En el cas del Pare Noel i el Carter Reial, l’horari serà de les 15h a les 18h i per veure els Reis Mags, l’horari serà de les 10h a les 18:30h. Cada recorregut tindrà una durada aproximada de 15 minuts i es mantindran sempre les distàncies socials i s’haurà de fer ús de la mascareta. A més, tampoc es podra interactuar amb cap dels personatges. Les fotografies s’hauran de fer a dos metres de distància i amb la protecció facial.

