Equipaments obligatoris a partir d'Ordino i Canillo

Actualitzada 10/12/2020 a les 10:18

⚠️❄️ PRECAUCIÓ I EQUIPAMENTS OBLIGATOIRIS: Neu a totes les cotes de la xarxa viària del país. pic.twitter.com/qv0InOwgbp — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) December 10, 2020

Caos circulatori a #lamassana! Avui... Neva... Ahir tota la xarxa viaria neta... Avui no! @Mobilitat_AND s'ha de fer alguna cosa diferent... — Carla krlita (@CarlaLobaco) December 10, 2020

Les nevades han provocat algun caos a la xarxa viària del país aquest matí i actualment els conductors han de dur equipaments obligatoris des de Canillo, Ordino i Erts i els vehicles de 19 tones o superiors tenen restriccions per circular a l'RN22. La principal retenció s'ha produït a l'entrada i sortida de la Massana, a un dels punts més problemàtics per a la xarxa viària del país, la rotonda d'Anyós, que ha estat controlada tot el matí per agents de la policia. Els vehicles s'han acumulat a primera hora per les carreteres generals 2, 3 i 4 i s'han format diverses retencions per l'estat d'aquesta, ja que no estava prou neta segons han alertat alguns usuaris a través de les xarxes socials. Mobilitat ha advertit aquest matí de la presència de neu a totes les cotes del país i juntament amb Protecció Civil han apel·lat a la prudència dels conductors en desplaçar-se en aquestes condicions.La neu ha arribat a la cota 1.000 aquesta matinada i segons la previsió del Servei de Meteorologia anirà pujant en les pròximes hores entre els 1.400 i els 1.800 metres. La temperatura no serà tan freda com en dies anteriors, amb màximes de 8ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500 metres i 2ºC al Pas de la Casa i el front fred anirà movent-se cap al nord, així com les precipitacions, que seran més abundants cap a les cotes altes, tot i que puntualment podrien afectar tot el país.