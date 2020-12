Els contagis nous de Covid es redueixen a 28

Dos pacients ingressats per Covid han abandonat avui l'hospital

Redacció Andorra la Vella

La reducció de la incidència de la segona onada de la Covid torna a fer-se evident avui amb les dades de contagis nous notificades per Salut que han baixat a 28. El total d'afectats s'incrementa a 7.190, amb 6.332 corresponents a positius detectats des del juliol.



La mateixa bona evolució es registra en el nombre d'actius amb el virus que cau a 607 persones, 25 menys que ahir. I les altes sumen 53 recuperacions més amb un total de 6.505 pacients que han superat la infecció des de l'inici de la pandèmia.



La millora de la situació epidemiològica es reflecteix també en la disminució d'hospitalitzacions amb dues altes en les últimes hores que deixen 15 malalts de coronavirus a habitacions de planta i dos a l'UCI, un dels quals intubat amb ventilació mecànica.



Dues grups escolars confinats

L'afectació del SARS-CoV-2 revifa lleugerament als centres educatius amb l'aïllament de dues aules més per positius del virus que eleven el total de classes tancades a 7. Les unitats de convivència escolars amb part dels alumnes confinats són una dotzena, una més que ahir, i Salut manté en vigilància activa altres 47 grups per casos de la Covid que no són contactes estrets de la resta d'estudiants.