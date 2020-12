Els bars clamen per rebre els ajuts sense haver d'anticipar més diners

Kirchner diu que el Govern no validarà les prestacions fins que s’aixequin les restriccions

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:12

Redacció Andorra la Vella

El portaveu de la Unió de Bars d’Andorra, Heiko Kirchner, va assegurar ahir que gran part dels propietaris del col·lectiu de bars, cafeteries i granges estan avançant els pagaments de despeses per a les quals han sol·licitat ajuts, com és el cas dels arrendaments. Tenint en compte les restriccions que han precedit l’obertura d’aquests establiments, Kirchner considera que la situació és especialment crítica perquè les caixes d’aquests negocis estan “pràcticament buides”, i no disposen de prou capacitat econòmica per fer-hi front sense la corresponsabilitat a la qual apel·la el Govern.



“Ara mateix les reunions amb el ministeri d’Economia estan bloquejades. No hi ha cap tipus de comunicació”, va sostenir Kirchner. En aquest sentit, el portaveu de la Unió de Bars d’Andorra afirma que l’única notificació que han rebut és que les prestacions no seran validades “fins que s’aixequin les restriccions”. “Volem cobrar ara i no haver d’esperar que acabi la pandèmia perquè llavors potser ja serà massa tard”, va exclamar.



Paral·lelament, l’associació s’havia de reunir ahir amb el ministeri de Salut per seguir treballant en la flexibilització de mesures dels bars. No obstant això, la trobada es va posposar per motius d’agenda i la idea és que els propers dies es puguin reprendre els contactes. El també portaveu del col·lectiu Francesc Medina va declarar que en la futura reunió reivindicaran l’ampliació d’horaris fins a les nou de la nit, almenys a les terrasses. Tot i això, són conscients de la complexitat per aplicar aquest horari en els espais interiors “a causa de la gran rotació de persones que tenim”. A més, Medina va detallar que també proposaran un increment de l'aforament, tot i que estan contents amb les mesures actuals de quatre persones per taula a l’exterior i que “no és un tema essencial, ja que entenem que s’ha de treballar a poc a poc”.



Per la seva banda, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va exposar ahir en roda de premsa que és “precipitat parlar de més relaxament” en les restriccions horàries de funcionament dels bars per evitar la propagació de la Covid-19, en resposta a la petició dels propietaris d’ampliar l’obertura fins a les 21 hores. Benazet va destacar que tot just dimarts va entrar en vigor el canvi perquè puguin mantenir les ter­rasses obertes des de les set del matí fins a les set de la tarda, motiu pel qual va indicat que s’ha d’esperar a passar a la situació de fase 2 per decidir si hi ha noves mesures de flexibilització.

