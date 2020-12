El PS creu que les atribucions dels agents rurals “són confuses i aporten poques modificacions”

El Govern segueix insistint en la idea de dotar el cos de banders d’equipament de protecció individual i aposta per l’ús “d’armes coercitives” en el projecte de llei de modificació de la Llei del cos de banders. Segons ha pogut saber el Diari, els grups que donen suport a la majoria han inclòs aquest concepte de forma genèrica per tractar de buscar un armament que doni resposta al cos de banders, sovint exposat a situacions de risc en les quals se sent indefens. Així doncs, després de l’estira-i-arronsa en comissió sobre la necessitat de dur un arma curta, l’executiu està

#1 La reina d'escaldes

(10/12/20 07:06)