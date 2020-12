El PS demana a Suñé que actuï contra el reglament de l''skimo'

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, ha enviat una carta a la síndica general, Roser Suñé, en què l’informa que després d’analitzar el reglament dels requisits per practicar esports de neu que no siguin l’esquí alpí i l’esquí de fons a les estacions d’esquí “hem pogut constatar que envaeix competències legislatives”. Concretament en l’article 6 relatiu a les responsabilitats dels usuaris en la pràctica dels esports de neu i en la article 8 relatiu a les infraccions i sancions que poden ser aplicables al usuaris. “Dites disposicions van més enllà de les prerrogatives de desenvolupament de la llei, creant d’una banda obligacions i de l’altra infraccions i sancions aplicables al usuaris dels dominis esquiables, quan legalment no han estat habilitades”, asse­nyala el PS. En aquestes circumstàncies, “queda palesa la invasió de competències per part del poder executiu sobre el poder legislatiu i entenc que cor­respon a la Sindicatura endegar les actuacions escaients per posar remei a dita situació”.