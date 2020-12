El PS demana detalls de les operacions amb MasMóvil i Avatel

Pere López vol saber tots els pagaments i cobraments de les transaccions que va fer Andorra Telecom

10/12/2020

Redacció Andorra la Vella

Pere López ha presentat una pregunta al Govern per demanar tota la informació sobre les operacions d'inversió i desinversió que va fer Andorra Telecom amb les societats MasMóvil Ibercom, SA i Avatel&Wikiker, SL. El president del grup parlamentari socialdemòcrata demana detalls de les transaccions amb les dues societats que van des dels assentaments comptables, còpies de tots els pagaments i cobraments vinculats a les operacions, dels estats financers auditats de les dues companyies de tots els exercicis en els quals Andorra Telecom formava part dels accionistes.



López demana a més informació específica de la relació de tots els socis que tenia Avatel des del 2016, de totes les vinculacions d'aquesta societat amb empreses i empresaris andorrans o residents al Principat, els plans de negoci que tenia la companyia i la documentació de totes les relacions que existien entre Avatel i Andorra Telecom.



El PS assenyala que planteja aquesta petició per treure l'aigua clara d'una vegada de la relació entre Andorra Telecom i les dues companyies després dels informes del Tribunal de Comptes i que hi hagi informacions "no sempre coincidents sobre la realitat i el resultat de les inversions". López reclama al Govern "un exercici de transparència i esperem que totes les parts afectades ens facilitin, ja no només en el millor termini sinó amb integritat tota la informació" per poder fer la feina de control i recorda que "hi ha diners públics i interessos públics en joc". El socialdemòcrata afirma a més que en les darreres demandes d'informació "Govern no ha volgut donar resposta" a les peticions que han fet.