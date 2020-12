Crítiques del Consell d'Europa per no ratificar un conveni

La comissària dels drets humans lamenta en una carta la posició d’Andorra

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

Andorra, conjuntament amb Liechtenstein, Mònaco, Rússia, San Marino i Turquia, és un dels sis membres del Consell d’Europa que encara no han ratificat el conveni europeu d’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals, conegut com el conveni d’Aarhus. La comissària dels drets humans del Consell d’Europa, Dunja Mijatovic, va criticar la posició andorrana i la de la resta de països que no han signat el conveni en una carta publicada l’1 de desembre coincidint amb l’entrada en vigor del conveni de Tromso. Un acord adoptat fa deu anys i que han signat i ratificat deu estats –Andorra tampoc ho ha fet– que garanteix l’accés als documents oficials.



“Drets com l’accés a la informació i la presa de decisions són les eines principals que permeten als ciutadans i defensors protegir el medi ambient on vivim”, indica Mijatovic a la carta, en què afegeix que “lamento que encara hi hagi sis estats membres del Consell d’Europa [entre ells Andorra] que encara no hagin ratificat el conveni d’Aarhus, perquè ratificar aquest instrument clau és realment el mínim absolut”.



La comissària fa aquests retrets després d’assenyalar que un àmbit en què l’accés a la informació és clau és en la protecció del medi ambient. I que el conveni d’Aarhus amplia el dret d’accés a la informació en matèria mediambiental, complementant així la convenció de Tromso. Un conveni que és el primer instrument jurídic internacional vinculant que reconeix el dret general d’accés als documents oficials en poder de les autoritats públiques. També estableix normes mínimes per a la tramitació ràpida i justa de les sol·licituds d’accés a documents oficials.