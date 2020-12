Corts absol el lletrat que va fotografiar els germans Pujol a l'antiga Batllia

La Fiscalia demanava pena de presó i la inhabilitació de Riestra durant cinc anys

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:29

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts va notificar ahir la sentència que absol el lletrat que va fotografiar els germans Pere, Oleguer i Jordi Pujol fill, i el seu advocat familiar, Albert Carrillo, a la segona planta de l’antiga Batllia. Els magistrats consideren que Antoni Riestra va realitzar la fotografia, però al·leguen que l’espai no és una zona íntima i privada i, per tant, no hi ha lloc per imputar un delicte de vulneració de la intimitat dels germans Pujol i de Carrillo.



D’aquesta manera, rebutgen la petició realitzada pel fiscal general, Alfons Alberca, que sol·licitava una pena de tres anys de presó, un període d'inhabilitació d’un lustre i una indemnització de 24.000 euros per haver captat la imatge dels denunciants el 2014 mentre esperaven a les dependències de l’antiga seu judicial per fer el tràmit de presentació d’una denúncia per revelació de secrets bancaris. I la de l’acusació particular, representada pel lletrat i excomissari de la policia Benjamí Rascagneres, qui demanava el pagament de 2.000 euros per a cada germà en concepte de responsabilitat civil al·legant els danys soferts arran de la publicació de les fotografies al mitjà espanyol El Mundo el 25 de setembre del 2014.



Durant la vista oral del cas el 14 d’octubre, Riestra, que es defensava a si mateix, va negar en tot moment l’autoria dels fets imputats i va esgrimir que li sobtava que “en la majoria de casos en què es donen filtracions i es realitzen querelles el ministeri públic no hi mostra interès, i en aquest cas en concret el fiscal general va obrir diligències ipso facto”. I va posar en relleu que la notorietat mediàtica dels germans Pujol no va ser provocada arran de la publicació de les fotografies, sinó que “venia de lluny” per les causes obertes a Espanya. Per cloure, l’advocat va considerar que la pena sol·licitada pel ministeri públic era excessiva i va afegir que no entenia la relació entre exercir l’advocacia i el delicte que se li imputava.