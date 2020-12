Anul·lada la concentració de treballadors de la neu

Els organitzadors suspenen la convocatòria per evitar aglomeracions

Actualitzada 10/12/2020 a les 17:37

Anna Ribas Andorra la Vella

La mobilització de monitors i altres professionals de la neu prevista per a diumenge ha quedat anul·lada perquè, arran de la crisi sanitària, no es poden concentrar tantes persones. Des de l'organització han indicat que ara mateix es troben a l'espera després que el ministre portaveu, Eric Jover, exposés ahir que es posaran en contacte amb els treballadors per "copsar les seves necessitats" i saber la situació en la qual es troben. Amb tot, no descarten fer una altra acció més endavant.

