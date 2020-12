Andorra Turisme gastarà 2,9 milions en la campanya d'hivern

Actualitzada 10/12/2020 a les 13:10

La campanya d'hivern d'Andorra Turisme, tindrà un cost de 2,9 milions d'euros. Així ho han informat el director de la parapública, Betim Budzaku i la ministra de Turisme i presidenta d'Andorra Turisme, Verònica Canals.

Budzaku ha destacat que es seguirà un model de campanya similar al de l'estiu, fent especial èmfasi amb els mercats de proximitat, doncs, al voltant de la meitat del pressupost de la mateixa, es destinarà a França i Espanya. A més a més, dels poc més de 500.000 euros que hi ha destinats a altres estats, mitjançant els tuoroperadors, el director d'Andorra Turisme ha remarcat que, si no es poden fer les campanyes per la situació de la pandèmia, aquests es guardarien per la propera campanya d'estiu o la d'hivern del 2021.

Durant la roda de premsa, també ha destacat la importància de la "flexibilitat" de la campanya, sobre la que Budzaku ha exposat que "podem cancel·lar sense cost qualsevol impacte en els mitjans amb 5 dies d'antel·lació" mentre que ha recordat que abans "a França eren necessaris 40 dies".

Per la seva part, la ministra Canals ha destacat la "ràpida i bona feina" que s'havia fet des d'Andorra Turisme tant bon punt es va anunciar l'obertura de la frontera francesa, així com ha mostrat un agraïment a l'ambaixada francesa a Andorra, pels "missatges tranquil·litzadors, fent saber que es podia viatjar al país sense problemes".