Andorra i la UE tracten nous annexos en l'última ronda de negociacions de l'any

Landry Riba

Actualitzada 10/12/2020 a les 19:20

Redacció Andorra la Vella

Les delegacions d'Andorra i de la Unió Europea han realitzat aquest matí una nova ronda de negociacions sobre l'Acord d'associació, la darrera d'aquest any. El secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, i la cap negociadora adjunta de la UE, Clara Ganslandt, han encapçalat la trobada, que novament s'ha fet de manera telemàtica.



En la trobada s'han tractat dos annexos nous, relatius a la normativa europea sobre propietat intel·lectual i a la protecció del consumidor, que s'inclouran en el futur acord. També s'ha pogut continuar negociant per l'annex d'estadística, que es va posar sobre la taula a les trobades de l'octubre. Finalment, la reunió ha permés avançar més en el treball d'incorporació dins del futur acord d'algunes disposicions que formen part de l'Acord comercial del 1990.



El Govern té previst efectuar en els propers dies una reunió de restitució de la ronda de negociació per compartir els detalls dels avenços.