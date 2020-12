Andorra Telecom alerta d'una estafa informàtica a través de Facebook

Actualitzada 10/12/2020 a les 06:37

Andorra Telecom va advertir ahir a través de les xarxes socials als seus usuaris d’una nova modalitat d’estafa a través de l’aplicatiu de Facebook. Segons van informar des de la parapública, els usuaris de la xarxa social reben un missatge privat d’un dels seus contactes a l’aplicació on hi figura l’enllaç d’un vídeo en el qual se suposa que apareix la seva imatge. Però, al contrari del que l’usuari s’espera, en el moment de clicar sobre l’enllaç de l’audiovisual es procedeix a robar les seves dades de manera fraudulenta.



En aquest sentit, des de la companyia de telefonia van manifestar que han detectat casos de pesca de credencials o phishing i que és completament necessari verificar el missatge i assegurar-se que coincideix amb el seu suposat contingut amb la persona que previsiblement l’envia abans de fer clic sobre l’enllaç per així evitar ser víctima de l’estafa informàtica i preservar la informació personal.