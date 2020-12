Ampliació de les places concertades a Salita

Afers Socials proposa un increment que permetrà disposar de 23 vacants noves al centre

Anna Ribas Andorra la Vella

El Govern va aprovar ahir la modificació del conveni amb la societat del centre sociosanitari Salita per a la concertació de noves places de servei de residència assistida per a persones grans en situació de dependència greu i en grau de dependència total. El ministre portaveu, Eric Jover, va exposar que l’executiu considera necessari ampliar les places concertades dels serveis de residència assistida a causa de la situació actual.



Així doncs, s’ha proposat ampliar el nombre de places fins a les 35 per al servei de residència assistida per a persones en situació de dependència greu. A més, es concerten cinc noves places adreçades a persones en situació de dependència total, que fins a l’actualitat no existien. Aquest increment suposarà tenir disponibles 23 noves places des de les 17 que s’oferien fins a l’actualitat. Tanmateix, es mantenen les 10 places del servei de respir i les 14 corresponents al centre de dia. La tarifa que ha de pagar l’executiu pel servei de residència assistida en situació de dependència greu és de 1.400 euros, i en situació de dependència total, de 1.800.



En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Jover també va anunciar que s’ha aprovat el reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància, un text que determina, entre altres aspectes, que el ministeri d’Interior ha de crear un registre en el qual constin les autoritzacions de les instal·lacions d’aquests sistemes, siguin públics o privats, i de les comunicacions rebudes sobre la instal·lació, les renovacions, les modificacions i les baixes.



El reglament deriva de la Llei de seguretat pública i regula els sistemes de videovigilància tant públics com privats per tal de garantir els drets fonamentals dels ciutadans. Així, s’estableixen tres tipologies de videovigilància: aquella que no grava sons ni imatges associades als espais públics, la que ho fa i la temporal. A més, es defineixen els requisits per dur-les a terme i també les normes d’organització i de funcionament de la comissió nacional de videovigilància, l’òrgan que emetrà informes i farà recomanacions sobre aquesta matèria. I també en relació amb el ministeri d’Interior, Jover va anunciar que 12 agents de policia han estat nomenats de manera definitiva després de superar la formació inicial i el període de prova. A més, es preveu que un tretzè agent superi al febrer el període de prova després d’haver patit un retard en el procés per una baixa mèdica.



Tanmateix, s’ha decidit que les persones amb algun impediment físic o els menors de sis anys no hagin de fer servir les cabines habilitades per fer-se la fotografia oficial per al passaport, ja que s’havien constatat incidències. Finalment, es va anunciar una nova convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana de nivells A1, A2, B1, B2 i C1 per als candidats lliures. Tindran lloc entre el 29 de gener i el 5 de febrer.



Desenvolupament

Donació de 100.000 euros a programes internacionals

Govern va aprovar quatre contribucions de 100.000 euros en programes internacionals d’Acnur, la Creu Roja, el programa mundial d’aliments i Unicef.



Afers socials

Nou material per al banc de productes de suport

L’adjudicació del concurs públic per al subministrament per al servei del Banc de Productes de Suport va ser per a l’Ortopèdia Llovera per 20.552 euros.



Centre de formació

Obres per condicionar l’edifici de les columnes

Govern va aprovar la licitació dels treballs per al condicionament de l’edifici de les Columnes. Les ofertes es poden presentar fins al 19 de gener.



Informació del procés

Web de la candidatura per ser reserva de la biosfera

En marxa una web amb informació sobre la candidatura d’Andorra per esdevenir reserva de la biosfera, declaració que es podria materialitzar el 2022.