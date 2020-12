Ordenament Territorial detecta problemes a la barana del Prat Salit

L'element de protecció ha estat acordonat amb unes tanques fins que es faci la reparació pertinent

Actualitzada 09/12/2020 a les 13:38

Anna Ribas Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha emplaçat unes tanques a la barana del Prat Salit, a sobre del riu, perquè en la darrera inspecció del ministeri d’Ordenament Territorial s’ha detectat que hi havia alguna disfunció en l’element de protecció. A hores d’ara, no suposa un gran risc i en pocs dies es podrà fer la reparació pertinent, que no implicarà gaire complicació. Les tanques es van situar per la seguretat dels vianants tant bon punt el ministeri va notificar els resultats de l’auditoria.