La Vall d'Aran reclama tenir mobilitat amb França

Actualitzada 09/12/2020 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va reclamar ahir que es reprengui la mobilitat entre la Vall d’Aran i França, després de conèixer que Andorra i els departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals ja la van reprendre el 4 de desembre passat. Vergés va fer arribar la petició per carta al vicepresident del govern català, Pere Aragonès, i va demanar que si l’executiu estudia la possibilitat de permetre la mobilitat entre la comarca de l’Alt Urgell i Andorra i, a efectes pràctics, tractar la comarca i el Principat com si fossin una única demarcació dins de l’actual pla de reobertura, “s’ha d’aplicar la mateixa mesura respecte a la Vall d’Aran”. De no ser així, Vergés va considerar que “l’Aran estaria sent tractada de manera injusta i desigual”.



Així mateix, Vergés va remarcar la importància que l’economia de frontera té per al Baix Aran atès que “comparteix un espai comú d’intercanvi de relacions laborals, de serveis i, sobretot, econòmiques”. La síndica va dir que “el sistema socioeconòmic d’aquesta part de la Vall d’Aran depèn en gran manera de la relació amb França”. Per tot, la síndica d’Aran va reclamar a la Generalitat que realitzi les gestions oportunes perquè s’apliqui la fórmula.

#1 Catalans

(09/12/20 08:24)