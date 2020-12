Grandvalira obté una doble certificació com a espai segur contra la Covid

Ordino Arcalís ja va obtenir un d'aquests segells a l'estiu

Actualitzada 09/12/2020 a les 12:03

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira ha superat dues auditories i ha rebut una doble certificació com a espai segur contra la Covid-19 com són el "Global Safe Site" de Bureau Veritas i la de "Biological Risk Control" d'OCA Global. El segell de Bureau Veritas verifica la correcta implantació de les mesures preventives de seguretat a persones, processos i l'adequació de les instal·lacions amb una valoració “in situ” sobre el control de l'aforament i les exigències sanitàries preventives complint amb els paràmetres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Ordino Arcalís va ser la primera en disposar del "Global Safe Site" durant la temporada d’activitats d’estiu i que segueix vigent per a la d’hivern. La certificació s’estendrà a tots els establiments de la vall d’Ordino per donar garanties als clients.



La certificació d'OCA Global ha permès demostrar la correcta anàlisi dels riscos biològics i dels protocols d'actuació que estan units a un pla de contingència per assegurar l’inici de les activitats a Grandvalira. L'empresa realitzarà una segona auditoria una vegada estigui l'estació oberta per confirmar la correcta aplicació dels protocols i ratificar la certificació.