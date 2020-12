Govern compra un nou camió autoescala per als bombers de 700.000 euros

El vehicle arribarà durant l'any 2022

Un camió dels bombers. El parc automòbil dels bombers del Pas. ARXIU

Actualitzada 09/12/2020 a les 20:04

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la compra d'un camió autoescala automàtica per al departament dels bombers. El preu total del vehicle és de 707.000 euros i arribarà l'any 2022. D'aquesta manera, l'executiu dona resposta a la necessitat del cos per fer front amb mñes eficàcia a tota mena d'intervencions en altura, sigui per inendis en habitatges o per evaquacions de persones ja que actualment només es disposa d'un camió autoescala automàtica per a totes les parròquies.