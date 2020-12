Festiu per gaudir de la neu

Actualitzada 09/12/2020 a les 07:05

EQUIPAMENTS AL NORD DEL PAÍS

La xarxa viària per accedir al nord del país es va despertar ahir amb la necessitat d’utilitzar equipaments especials de forma obligatòria. L’arribada de les precipitacions en forma de neu va generar petites complicacions en el trànsit al llarg de la jornada d’ahir, les quals es van reduir amb la sortida del sol a mig matí. Les primeres precipitacions en forma de neu van deixar fins a vuit centímetres a Setúria i Perafita. Al final de la jornada encara es trobaven en fase groga el port d’Envalira, la carretera general 3 al Serrat, la CG-4 a Pal, la CG-5 a Arinsal i al coll de Pimorent per accedir a França.

L’esperada nevada que s’anunciava des de feia dies finalment va arribar dilluns al vespre. Els primers flocs de neu van generar il·lusió entre petits i grans, els quals van decidir aprofitar la festivitat d’ahir per gaudir-ne a les atraccions del sector de Canillo de Grandvalira i a l’estació d’esquí de fons de la Rabassa. Així, segons van informar els gestors del Mon(t) Màgic canillenc, molts residents i, sobretot, famílies van anar a l’estació a gaduir de la neu i de les atraccions que Grandvalira va obrir durant tot el cap de setmana per a l’entreteniment del públic nacional. D’aquesta manera, van explicar que els dies de més afluència van ser dissabte i diumenge, “quan les famílies van aprofitar que no es podien moure d’Andorra per venir a passar el dia”, i ahir, “que aprofitant la nevada van venir a fer trineu, fer ninots de neu, baixar pel tobogan i per la tirolina que teníem a les instal·lacions”.A més, des de Grandvalira van indicar que després de l’experiència pel pont de la Puríssima i la impossibilitat d’obrir les pistes per esquiar es plantegen obrir les instal·lacions del Mon(t) Màgic durant els caps de setmana, “per oferir una alternativa als residents i les famílies amb nens a la muntanya”. Tanmateix, van manifestar que encara han d’analitzar el potencial de les activitats, “però podria ser una gran alternativa de cara al Nadal mentre no puguem obrir les pistes amb normalitat”.D’altra banda, la primera jornada d’esquí de fons a l’estació de la Rabassa es va viure amb una afluència moderada d’usuaris. Des de Naturlandia van assenyalar que els primers esquiadors de la temporada es van mostrar molt contents gràcies a l’obertura de la pista del Prat de Conangle. També van exposar que moltes persones van aprofitar els quatre dies de pont per poder accedir a l’estació i d’aquesta manera gaudir de les activitats lúdiques que ofereixen les instal·lacions del parc. Entre les més demandades es van trobar el Tobotronc i el parc d’animals, les quals van tenir una molt bona acollida per part del públic local.