Els psicòlegs dubten del procés de treball del pla de salut mental

Troben a faltar un diagnòstic previ per definir quin és el model que es vol per al país

Els psicòlegs discuteixen el plantejament del pla de salut mental. “Creiem que hi ha una feina prèvia que no s’ha fet o si s’ha fet no s’ha explicat”, exposa el president del col·legi, Òscar Fernández. Troben a faltar un marc inicial, plantejar quina és la situació actual i a partir d’aquí definir “cap a on anem”. Per exemple, lamenten que a l’hora de posar sobre la taula les dades de la incidència de patologies únicament s’hagin inclòs les del servei de salut mental de l’hospital obviant les que poden aportar les consultes privades dels psicòlegs. “Ens vam oferir a recollir i facilitar les dades però no ens van donar resposta”, lamenta Fernández. La impressió del col·legi, afegeix el president, és que l’assessor extern contractat pel Govern per executar aquesta feina, el doctor Pere Bonet, “ve amb unes idees tancades” i busca “confirmar-les en lloc de debatre-les”.



A més, el col·lectiu entén que la manera com s’ha definit el treball, amb diferents comissions i molts implicats (hi ha representants del teixit associatiu i també diferents ministeris), suposa una dificultat extra. Fernández insisteix que prèviament s’hauria d’haver discutit entre els directament implicats des del vessant de l’atenció (salut mental, ministeri i ells mateixos) “quin model d’atenció en salut mental es vol per a aquest país”. “Ho tenim fàcil per fer les coses bé, inclús per ser un referent”, defensa.



Cartera de serveis

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar fa uns dies que el pla de salut mental es publicarà en breu. També ha de ser imminent acabar de tancar la cartera de serveis, la possible porta d’entrada perquè els psicòlegs facin part dels professionals de la salut convencionats per la CASS, una reivindicació que ja té dues dècades. Ara mateix, el col·lectiu desconeix quin encaix tindran finalment, a l’espera del que acabi decidint el ministeri. La reivindicació per part seva és clara: “Hem de poder ser un especialista més, hem de poder ser derivats pel metge referent com qualsevol especialista”, i que les condicions de reemborsament per a l’usuari siguin les mateixes que si acudeix a qualsevol altre professional. Després de diverses reunions compartides, ara el ministeri està fent el treball intern per presentar la cartera de serveis. A partir d’aquí, i en funció del que digui el document, “veurem quin marge de maniobra tenim, de fer contrapropostes”. Fernández recorda que la pandèmia té una incidència clara en la salut mental i que l’atenció de la mateixa ha de ser una prioritat.