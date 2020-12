Els importadors de carburants rebutgen la taxa de carboni

Els empresaris del sector asseguren que farà agumentar entre un 7% i un 58% els impostos en gasolina i gasoil

L'Associació d'Importadors i Distribuïdors de carburants d'Andorra (Asidca) es mostren contraris a la nova taxa de carboni perquè calculen que suposarà un increment d'entre el 6,72% de la gasolina SP98 i el 58,08% del gasoil de calefacció que el consumidor pagarà en impostos. L'Asidca afirma que el percentatge estimat en aquest últim cas s'assolirà quan la taxa estigui completament aplicada dintre de sis anys i subratllen que aquests augments estan "molt per sobre de l’IPC interanual del 2020".



Els empresaris del sector també detallen que el novembre s'ha patit un descens del 61,6% de la venda de carburant de locomoció respecte al mateix mes del 2019 i que la caiguda total aquest any serà del 30% i repercutirà en el model de negoci que s’ha mantingut per la "diversificació dels serveis que ofereixen les estacions, des de rentadors de vehicles a venda de pneumàtics i botigues". La pandèmia ha provocat que només gener i febrer registressin resultats positius pel que fa a la venda de carburants mentre que a l’abril va caure un 97% i al maig un 79%. La venda de gasoil de calefacció ha registrat resultats similars i un descens del 31,6% al novembre. L’Asidca insisteix que "ara no toca apujar els impostos" i recorda que la caiguda en les vendes fins ara ha representat un descens del 24% en l’emissió de tones de CO2.

