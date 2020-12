Els bars volen obrir més hores i ampliar l'aforament

El col·lectiu proposa oferir el servei fins a les 21 hores i es queixa de la no-retroactivitat de les ajudes

Els bars i les cafeteries volen que el ministeri de Salut els permeti obrir, almenys les terrasses, fins a les 21 hores. Així ho ha fet saber al Diari el portaveu de la Unió de Bars, Francesc Medina, qui ha manifestat que entenen que la prolongació d'aquest horari és complicat d'aplicar en els espais interiors "a causa de la gran rotació de persones que tenim", però que ho exposaran al Govern en la reunió que tenen prevista per a avui. Medina ha detallat que també proposaran un increment de l'aforament, tot i que estan contents amb les mesures actuals de quatre persones per taula a l'exterior i que "no és un tema essencial, ja que entenem que s'ha de treballar a poc a poc". La Unió de Bars es mostra satisfeta amb la relaxació de les restriccions i amb poder obrir de les 7 a les 19 hores, tot i que "el pont ha estat pràcticament inexistent per a nosaltres" i no han notat un increment de clients en els seus establiments, un fet que esperen aconseguir el cap de setmana. "El teletreball també ens fa mal perquè molta gent ja no ve a esmorzar perquè treballa des de casa".



La principal queixa del col·lectiu està dirigida cap al ministeri de Presidència, Economia i Empresa, presidit per Jordi Gallardo, ja que no els donar resposta als neguits sobre la no-retroactivitat de les ajudes. "El ministeri no apareix. No ens responen ni per dir-nos que han rebut les nostres sol·licituds". La Unió de Bars demana que aquestes es puguin aplicar per als mesos d’octubre, novembre i desembre, fet pel qual s'han començat a reunir amb els grups parlamentaris per tal "que ens donin un cop de mà". Medina recorda que la facturació dels bars i les cafeteries ha davallat un 80% i que necessiten aquest suport econòmic per poder fer front a les despeses generades durant la pandèmia.

