El sector immobiliari constata més demanda per comprar pisos

Un dels factors s'atribueix a la recerca d'habitatge amb jardí i terrassa arran de la Covid

Vista d'una de les immobiliàries del país amb ofertes de compra, ahir.

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:31

El sector immobiliari està patint un augment constant de la demanda per la compra d’habitatge, sobretot de nova construcció. L’alt cost dels lloguers i la poca oferta, com també la recerca d’espais més amplis arran de la Covid-19, fan que l’interès per assolir una propietat adaptada a les necessitats vagi a l’alça.



El vicepresident del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), Jordi Ribó, va explicar al Diari que s’està veient un increment de la demanda perquè “la gent busca alternatives que s’adaptin a les seves necessitats”. Això té a veure amb habitatges on hi hagi més obertura de llum, terrasses i jardins. “No és un fet exclusiu d’Andorra. A tot arreu, arran de la Covid-19, hi ha un canvi d’interessos de la gent”, va exposar Ribó. I va afegir que “ara la gent potser no busca tant al centre, sinó que li està bé viure a parròquies altes”.



En aquest sentit, algunes immobiliàries del país van corroborar la informació i van destacar que un altre dels factors pels quals està augmentat la demanda en la compra té a veure amb la impossibilitat de poder llogar o el seu cost, ja que asseguren que acaba sent més o menys igual que pagar una hipoteca.



Les peticions són bàsicament de gent del país que busca nous estils de vida, si bé també hi ha empresaris estrangers que busquen noves oportunitats. Ribó va explicar que els mercats més forts són l’espanyol i el francès, “com és habitual”, tot i que també hi ha alguna demanda d’anglesos i russos. Tot i això, va indicar que “és difícil veure quin impacte i interès hi ha tenint les restriccions de mobilitat. Cal esperar com serà el retorn a la normalitat per veure en quines dades reals ens estem movent”, va argumentar el vicepresident de l’AGIA.



Amb tot plegat, arquitectes del país van explicar que en aquest moment no donen a l’abast per l’augment de la construcció de xalets i cases privades. Asseguren que cada vegada estan tenint més feina. Un tipus d’habitatge que s’està incrementant notòriament, ja des d’abans de la pandèmia, és el de luxe. Alguns dels professionals també alerten que si aquestes peticions continuen pujant això podria acabar provocant una nova bombolla immobiliària i, a conseqüència, una altra crisi econòmica.



VIVENDA

Els interessos de la societat mundial estan canviant i cada vegada es busca més habitatge allunyat dels centres de la ciutat i aïllat de les aglomeracions.



La major part de les demandes són de persones del país que busquen nous estils de vida, tot i que hi ha interès dels mercats espanyol i francès, sobretot.

