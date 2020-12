El PS demana per què no es lloguen les parcel·les agrícoles de casa Rossell

Susanna Vela vol saber si el Govern té un pla per fer servir els espais que tenien els ramaders

Redacció Andorra la Vella

La consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha presentat una pregunta parlamentària per saber per què el Govern ha rescindit els contractes de les tres parcel·les de casa Rossell que tenia llogades a ramaders a la Cortinada a Ordino per a aprofitaments agrícoles, que explica van conèixer el passat 21 d'octubre. La parlamentària demana a l'executiu si té algun pla de nou ús per aquests terrenys, si s'està valorant que es destinin a la construcció d'habitatges socials, d'un centre assistencial per a la gent gran o per acollir un laboratori farmateútic o un espai similar. I demana quins són els terminis en el cas que es treballi en aquests projectes.



Vela sol·licita a més informació sobre el nombre de parcel·les que té Govern per l'herència de casa Rossell, quines estan llogades i quan s'acaben els contractes que hi hagi.