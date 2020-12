El Consell d'Europa treu els colors a Andorra

La comissària de drets humans retreu al Principat no haver ratificat un conveni sobre accés a la informació

Actualitzada 09/12/2020 a les 12:11

Redacció Andorra la Vella

Andorra, conjuntament amb Liechtenstein, Mònaco, Rússia, San Marino i Turquia, és un dels sis membres del Consell d'Europa, que encara no ha ratificat el conveni europeu d'accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l'accés a la justícia en qüestions ambientals, conegut com el Conveni d'Aarhus. La comissària dels drets humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatović, va criticar la posició andorrana i la de la resta de països que no han signat el conveni en una carta publicada el passat 1 de desembre coincidint amb l'entrada en vigor del Conveni d'Tromso. Un acord, adoptat fa deu anys i que han signat i ratificat deu estats, Andorra tampoc ho ha fet, que garanteix l'accés als documents oficials.



Drets com l’accés a la informació i la presa de decisions són les eines principals que permeten als ciutadans i defensors protegir el medi ambient on vivim, indica Mijatovic a la carta, en què afegix que lamento que encara hi hagi sis estats membres del Consell d’Europa [entre ells Andorra] que encara no hagin ratificat el Conveni d’Aarhus, perquè ratificar aquest instrument clau és realment el mínim absolut.



La comissària fa aquests retrets després d'assenyalar que un àmbit on l'accés a la informació és clau és en la protecció del medi ambient. En aquest camp, el Conveni de les Nacions Unides sobre accés a la informació, participació pública en la presa de decisions i accés a la justícia en qüestions ambientals, conegut habitualment com el Conveni d’Aarhus, amplia el dret d’accés a la informació en matèria mediambiental, complementant així la Convenció de Tromso.



Tornant a aquest conveni, la comissària dels drets humans recorda a la carta que és el primer instrument jurídic internacional vinculant que reconeix el dret general d’accés als documents oficials en poder de les autoritats públiques. Estableix normes mínimes per a la tramitació ràpida i justa de les sol·licituds d’accés a documents oficials, inclosa l’obligació dels estats de garantir l’accés a procediments de revisió efectius i independents quan es denega l’accés. Segons la Convenció, tots els documents oficials són, en principi, públics i només es poden retenir subjectes a la protecció d'altres drets i interessos legítims.

