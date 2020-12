La data límit per a presentar la sol·licitud i els documents necessaris és l'11 de gener a les 15 hores

Actualitzada 09/12/2020 a les 10:26

Redacció Andorra la Vella

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha convocat un concurs per a cinc places de secretari judicial, quatre adscrites a la Batllia i una a la Fiscalia General, segons es publica avui al Butlletí Oficial del Principat (BOPA). Les persones interessades en participar en el concurs han d’adreçar una sol·licitud a la Secretària General del CSJ a la Seu de la Justícia juntament amb el Currículum vitae actualitzat i els documents acreditatius corresponents, la titulació original d’ensenyament superior o la resolució de reconeixement acadèmic de la titulació oficial a Andorra en cas de ser estranger, còpia del passaport andorrà, els certificats d’antecedents penals, un certificat mèdic oficial i la declaració jurada de no haver estat acomiadat de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu, de no estar incapacitat civilment i de no tenir deutes envers els organismes oficials andorrans. La data límit per a presentar els documents serà l'11 de gener del 2021 a les 15 hores.