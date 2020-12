Candidata a testar la vacuna

L'ex-tiradora olímpica Esther Barrugués serà una de les 30.000 persones que participaran en l’assaig clínic del projecte ‘Soc recerca’.

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:38

Adrià Esteban Andorra la Vella

Des del 2008 les he passat de tots colors. Hauria d’estar morta o en una cadira de rodes i gràcies a la ciència estic sana i viva. Prefereixo presentar-m’hi jo que no tinc res a perdre i molt a guanyar.” Amb aquesta mentalitat, l’ex-tiradora olímpica andorrana Esther Barrugués encara la seva participació per testar la vacuna contra la Covid-19. En el seu cas, com altres 30.000 persones que han superat la fase de selecció, formarà part de l’assaig clínic del projecte Soc recerca, que engloba diversos hospitals espanyols.

Particularment, Barrugués respon a un perfil que s’ajusta “molt bé” a les necessitats de l’assaig clínic, ja que es tracta d’una persona autoimmune, és a dir, que el seu organisme disposa d’un “excés” de defenses que contraresten l’efecte del virus. No obstant això, ser una persona autoimmune no són ni molt menys flors i violes, ja que entre les contraindicacions figura que les defenses ataquin per error les cèl·lules sanes. Així doncs, Barrugués, que es va haver de retirar de l’elit per problemes amb la pressió sanguínia, presenta una alopècia universal, un hipertiroïdisme de Hashimoto, diverses al·lèrgies i problemes al fetge, entre d’altres. Per tot plegat, el seu cas va despertar interès a la comunitat científica.

Així mateix, un altre dels factors claus per a la selecció de Barrugués com a candidata per testar la vacuna és que el seu organisme ja ha generat anticossos, tal com va poder certificar en un laboratori del país en el qual va fer-se la prova. “Es veu que en algun moment l’he passat però jo no me n’he adonat, suposo que l’he passat de forma asimptomàtica”, afirma. D’aquesta manera, la quarta fase de l’assaig clínic, que ja compta amb el vistiplau de l’Agència del Medicament garantint la seguretat del fàrmac, servirà per calibrar el tant per cent d’anticossos addicionals que es generen a partir de la inoculació de la vacuna. Posteriorment, Barrugués s’haurà de sotmetre durant dos anys a un seguiment mèdic per comprovar les seves evolucions, un temps que considera irrisori tenint en compte que “ja fa un any que estem amb la merda aquesta”. A partir d’aquest assaig clínic, el grau d’anticossos que presenti en el seu organisme determinarà el període d’immunitat de la vacuna davant el coronavirus.