Aïllada una ala de la tercera planta de l'hospital en detectar-se dos positius

Els casos actius de coronavirus cauen per sota dels 700 en una jornada amb 43 contagis

Actualitzada 09/12/2020 a les 06:09

Redacció Andorra la Vella

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha activat els protocols de seguretat de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en detectar dos casos positius de coronavirus en una ala de la tercera planta del centre mèdic. L’espai, el qual acull pacients de diferents especialitats, ha estat aïllat de la resta de d’àrees de l’hospital per evitar la propagació de positius. Segons van informar ahir a través d’un comunicat des del centre mèdic, dilluns al migdia un dels pacients va mostrar alguns símptomes que eren compatibles amb la malaltia i els sanitaris van procedir a practicar-li la prova de detecció, la qual va donar un resultat positiu.



Seguint el protocol de seguretat establert per a aquestes ocasions també es van efectuar les proves de detecció del virus a la resta de pacients ingressats a l’ala de la tercera la planta, un total de setze persones, i als professionals sanitaris que hi treballen. Els resultats del cribratge van detectar un altre pacient contagiat, mentre que la resta d’ingressats i els treballadors de l’ala van donar negatiu. Així doncs, els dos pacients amb la malaltia van ser traslladats a la planta habilitada per a infectats de coronavirus de l’hospital i s’ha procedit a l’aïllament de l’ala esmentada per realitzar un seguiment de la resta de pacients.



Des de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell també van manifestar que les famílies de totes les persones infectades de coronavirus van ser notificades de forma immediata. I van exposar que a hores d’ara encara no es coneix l’origen del brot al centre mèdic escaldenc, el qual suposa la tercera vegada des de l’inici de la pandèmia que el SAAS ha d’activar el full de ruta de seguretat per evitar la propagació de la malaltia, tots ells durant la segona onada del virus.



Actualització sanitària

El ministeri de Salut va notificar ahir el contagi de 43 persones més de coronavirus, una xifra que segueix en la línia descendent de les darreres setmanes, que ha permès, gràcies a les 74 noves recuperacions, que el nombre de casos actius de Covid-19 se situï per sota dels 700, amb un total de 682 persones infectades.



D’aquesta manera, des de l’inici de la pandèmia al març s’han contagiat 7.127 malalts, dels quals 6.269 corresponen a la segona onada, i hi ha hagut 6.367 recuperacions. Quant al nombre de defuncions, la xifra es manté estable en 78, després de la darrera defunció divendres passat d’una dona de 81 anys.



Pel que fa al nombre de pacients ingressats a l’hospital escaldenc, n’hi ha un total de vint, la mateixa xifra que en les dades publicades dilluns. D’aquests disset es troben a la planta habilitada per a malalts de Covid del centre mèdic i tres es troben a la unitat de cures intensives (UCI), dels quals dos requereixen ventilació mecànica. Cal recordar que tal com va indicar dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ambdós es troben “en una fase d’extubació molt lenta” perquè fa dos mesos que estan amb respiració artificial.



Amb referència a les aules que es troben sota alguna mena de vigilància, el nombre total ha disminuït considerablement. Així, hi ha hagut un descens de 18 classes respecte a les dades publicades dilluns passat i actualment n’hi ha quinze, de les quals cinc es troben en confinament total i deu en aïllament parcial. Per cloure, les aules que estan en vigilància passiva són 61, segons van assenyalar ahir des del ministeri de Salut.