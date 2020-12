Servei ininterromput a les terrasses dels bars entre les 7 i les 19 hores

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:19

SALUT DIAGNOSTICA 35 NOUS CASOS EN LES DARRERES HORES

Paral·lelament, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir la detecció de 35 nous casos de Covid-19 en les darreres 24 hores. D’aquesta manera, la xifra total de contagiats es situa en 7.084 casos des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa al nombre de casos actius, n’hi ha un total de 713, és a dir, 21 menys que ahir. De recuperacions n’hi ha hagut 55 respecte a la darrera actualització, fet que significa que el nombre total d’altes mèdiques s’elevi fins a 6.293. Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, hi ha 20 pacients ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, dels quals 17 estan a planta i tres a l’UCI. D’aquests últims, dos requereixen l’assistència de ventilació mecànica i, segons va explicar Benazet, estan “en una fase d’extubació molt lenta” perquè fa dos mesos que estan amb respiració artificial. La darrera jornada no es va haver de lamentar cap defunció, de manera que la xifra de traspassos es manté en 78 des de l’inici de la pandèmia.

La gradual flexibilització del servei de bars i cafeteries anirà un pas més enllà a partir d’avui. Segons va informar ahir en roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest tipus d’establiments podran oferir un servei ininterromput a les seves terrasses entre les 7.00 i les 19.00 hores. En els cas dels bars i cafeteries que no disposin d’espai exterior, el Govern autoritza la seva obertura a la mateixa franja horària amb dues pauses d’una hora per ventilar i higienitzar el local: la primera entre les 12.00 i les 13.00 hores i la segona entre les 15.00 i les 16.00 hores. Respecte als bars i cafeteries que també ofereixin servei de restauració, podran tenir oberts els seus espais exteriors durant les pauses previstes per a la higienització dels espais interiors.En aquest sentit, queden pror­rogades les mesures d’aforament de dues persones a l’interior dels locals i quatre a les terrasses d’aquests establiments. Així mateix, segueix vigent l’obligació de registre als clients, que hauran de dur la mascareta posada fins al moment de consumir. Quant als restaurants, aquests continuen amb els horaris fixats des de les 12.00 fins a les 16.00 hores i des de les 19.00 fins a les 24.00 hores, amb un màxim de quatre comensals per taula tant a dins com a fora de l’establiment.Per la seva banda, el portaveu de la Unió de Bars d’Andorra, Heiko Kirchner, va valorar positivament la mesura. “Estem contents amb aquestes passes perquè estem treballant amb l’equip tècnic de Salut perquè volem que es materialitzin avançaments”, va declarar Kirchner, conscient de les dificultats perquè el ministeri de Salut cedeixi als seus postulats. Ara bé, com a representant d’un col·lectiu que agrupa més de 200 bars del país, Kirchner va expressar el seu enuig per “l’estancament” de les negociacions amb el ministeri d’Economia que lidera Jordi Gallardo. “De moment seguim sense progressar perquè no hem rebut cap ajuda quan ja fa pràcticament tres mesos que estem amb restriccions d’obertura”, va sostenir.“Ens mantenim encara amb una incidència acumulada elevada de 987 persones per 100.000 habitants”, va afirmar el ministre, que va assegurar que la dimensió d’aquesta dada “es veu magnificada per la capacitat de cribrar que tenim”. En aquesta línia, el titular de Salut va advertir que tot i que la taxa de reproducció està estabilitzada per sota de l’1, concretament a 0,86, “qualsevol distracció ens pot col·locar en una situació de pressió sanitària”.Per tot plegat, Benazet es va mostrar caut a l’hora d’avançar els protocols de Nadal tenint en compte el caràcter evolutiu de la pandèmia. “Tothom té certa por que hi hagi un increment de casos i a data d’avui no tenim en aquest moment cap possibilitat d’alleugerir cap altra mesura. La tendència de tots els països d’Europa és ser molt restrictius”, va argumentar. Per aquest motiu, el ministre va explicar que la fase 3 en la qual es troba Andorra ha de permetre arribar al Nadal “en les millors condicions possibles”.Així doncs, va fer una crida a la responsabilitat ciutadana “per disminuir les relacions socials”. “Hem de seguir amb la lluita de tota la societat perquè l’hivern no serà fàcil i els mesos es faran llargs”, va concloure el ministre, convençut que “tindrem un horitzó amb molta llum”.