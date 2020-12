Reis sense caramels Dues nenes amb caramels dels Reis, l'any passat. Fernando Galindo

Tot està obert i res està tancat, fins i tot la màgia dels Reis d’Orient depèn de l’evolució de la pandèmia. El que és segur és que les cavalcades d’aquest any seran diferents per evitar les aglomeracions: una sola carrossa sense parades i faltarà la pluja de caramels. L’objectiu és evitar aglomeracions i que les famílies puguin veure passar els Reis des de casa.



Els ministeris de Salut i de Cultura, conjuntament amb els comuns i la Unió Proturisme d’Escaldes, fa dies que hi treballen. Salut ha de donar el vistiplau als protocols i propostes dels comuns, però fins al darrer dia hi pot haver canvis en funció de la situació epidemiològica.



A Canillo la carrossa sortira de les Bordes d’Envalira fins al poble. A Escaldes els nens s’hauran d’inscriure a la web de la Unió Proturisme per entregar la carta als Reis a l’hora adjudicada. Ses Majestats aniran en una carrossa i no faran parades durant els trajectes per evitar que el públic s’aglomeri per veure’ls més de prop. La intenció es passar per tots els carrers i que els més afortunats puguin veure els Reis d’Orient des de la finestra de casa i impedir que al car­rer hi hagi gaire gent. Amb aquest mateix objectiu, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella faran cavalcades separades, per poder passar pel màxim de carrers amb una sola carrossa amb els tres Reis. Els comuns estan acabant de perfilar els serrells i de moment Salut encara no ha donat cap autorització definitiva.