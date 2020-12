Actualitzada 08/12/2020 a les 06:19

Lorena Giménez Andorra la Vella

Naturlandia obre avui al públic nacional l’estació d’esquí de fons de la Rabassa. Des del parc d’aventures van informar que s’ha condicionat una pista d’un quilòmetre al Pla de Conangle per a la pràctica de l’esquí nòrdic, tant en la modalitat clàssica com de patinador. D’aquesta manera, Naturlandia esdevé la primera estació dels Pirineus a obrir les instal·lacions, un fet que ha estat possible gràcies a les darreres nevades i a la producció de neu amb els canons, les quals han assegurat una base òptima que permet tenir la pista en bones condicions.



Els usuaris podran utilitzar el forfet de temporada d’hivern de l’estació o el passi de dia, que tindrà un descompte del 50% i serà gratuït per a les persones que lloguin el material. Naturlandia també oferirà el cap de setmana del 12 i 13 una promoció que inclou el forfet, el material i una hora de classe col·lectiva per 25 euros en cas de ser adult i de 18 per als infants de 6 a 13 anys.



D’altra banda, la recollida de firmes per reclamar l’obertura de les estacions per als residents a través de Change.org acumula 4.052 firmes al final d’aquesta edició. La petició està adreçada al Govern i als dominis esquiables i argumenta que els subscriptors entenen la situació generada per la pandèmia, però que la lleialtat als estats veïns “no hauria de perjudicar els ciutadans durant les festes de Nadal”.