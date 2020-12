La via preferent i la Covid-19 han omplert les consultes dels metges de família

El Col·legi de Metges entén que no és el moment d’apujar tarifes però tampoc de retallades

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:11

Dolors Moreno Andorra la Vella

La nova degana del Col·legi de Metges, Meritxell Cosan, defensa que l’augment de visites reemborsades per la CASS aquest 2020 té una justificació clara. “Les xifres eren d’esperar. És de lògica que quan implantes la via preferent hi hagi sobrecàrrega sobre els de capçalera i també, deien, un estalvi a nivell d’especialistes, i aquesta primera part ja s’ha donat però a més a més ha coincidit amb una pandèmia”, etziba Cosan. Una pandèmia que ja ha generat més de 7.000 casos de contagi “i els pediatres i els metges referents són els que s’encarreguen de la gestió d’entrada de la Covid, si tenim 7.000 casos de la malaltia això té una repercussió. En l’àmbit econòmic no s’ha de recriminar res als metges, sinó que és una conseqüència directa de l’augment de la feina”. I, en tot cas, continua, la CASS té els mecanismes per verificar si s’ha comès algun abús: “Quan se signa el conveni amb la CASS hi ha un apartat d’ètica professional, la CASS té els mitjans per actuar si algú trenca el conveni.”



Dit això, i tenint en compte que fonts de la Seguretat Social expressen dubtes sobre les xifres de visites telemàtiques facturades en alguns casos, Cosan va recordar que són del tot favorables a la regulació per determinar les regles i condicions. “És un dels primers temes a tancar [amb el ministeri] perquè és molt necessari amb la Covid però també perquè suposa un avenç”, per exemple per al pacient, que evita esperes a les consultes. I ho exemplifica: “Per explicar-te una analítica és igual que ho faci cara a cara o que et truqui un moment i t’ho expliqui per telèfon.”



El col·legi defensa que la visita telemàtica no ha de suposar una rebaixa de la tarifa, almenys de manera generalitzada. I respecte a les declaracions del ministre de Salut, defensant que ara no és el moment d’abordar un increment de tarifes, la metgessa respon que “de la mateixa manera que no és el moment de demanar la revisió a l’alça tampoc ho és de demanar la revisió a la baixa”. En aquest sentit, la màxima representant dels facultatius assenyala que amb la sobrecàrrega de feina que estan assumint “no és el moment de collar més” el col·lectiu. “Parlem de metges que fan 12 hores o 14 al dia i això ha d’estar remu­nerat.”