Fi del Mercadet de l'Avet amb el concurs de guarniments de l'arbre de Nadal

El comú ha fet entrega del premis de les tres categories aquest migdia

El Mercadet de l'Avet ha finalitzat avui després de cinc dies instal·lat a la plaça de les Fontetes de la Massana amb un concurs de guarniments de l'arbre de Nadal, amb el qual s'ha volgut implicar els infants en la decoració. L'arbre ha rebut una cinquantena de creacions i aquest migdia s'ha fet l'entrega de premis als guanyadors de les tres categories, segons les edats. "Tenim un arbre de Nadal més bonic que mai perquè és fruït de la col·laboració i la creativitat dels infants de la parròquia", ha exposat el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné, que ha aplaudit tots els participants per la col·laboració.



El Mercadet, una acció comercial, lúdica i cultural dissenyada en funció de l'actual situació sanitària, ha tingut una forta implicació dels més petits, com també una bona afluència als concerts que s'han organitzat amb el públic assegut. "A la Massana continuem apostant pels artistes del país, que ens estan demostrant una gran qualitat musical. Penso que el públic del Mercadet es va divertir molt amb les diferents actuacions i això és molt important amb el moment que estem vivint", ha remarcat Forné.



En la part comercial, el protagonisme ha estat per al comerç local. El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, ha destacat que "els productes que s’han venut procedien dels establiments de la Massana. Els hem ofert un punt de venda gratuït i també el personal, ja que entenem que en aquest moment de crisi cal estar al costat dels nostres comerciants".



Malgrat haver tancat les portes del Mercadet, el comú de la Massana ha programat diverses activitats durant les festes de Nadal. En aquest sentit, la corporació ha recordat que enguany els Reis arribaran a les Fontetes, com és habitual, a lloms de caball però enguany faran directament l'entrada a la plaça, sense recorregut pels carrers de la parròquia.