Miró lamenta la manca de transparència del Govern i demana l'empara a Sindicatura

Actualitzada 08/12/2020 a les 12:33

Redacció Andorra la Vella

El PS insisteix en conèixer l'import que es va pagar com a indemnització a l'exdirector de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), Ramon López. El conseller general, Quim Miró, ha presentat una demanda d'empara a la Síndica sol·licitant una resposta a la pregunta que va fer fa unes setmanes demanant la quantitat, i que Govern no va concretar en la seva resposta. A més, el PS ha tramitat una demanda d'informació per obtenir el contacte de López, així com els informes que avalen la decisió del relleu a la direcció de l'AFA.



Miró ha denunciat la negativa de l'executiu de facilitar la informació. Des de la formació socialdemòcrata recorden que el contracte va ser signat el 2017 i fixa una indemnització en cas de finalitzar abans del 2023 que "podria ser d'una quantitat força elevada".