Convocada una concentració de monitors residents per reclamar ajudes

Els treballadors de la neu de tot el país, que estan sense feina, demanaran dret a l'ERTO en una trobada aquest diumenge a Pal

Actualitzada 08/12/2020 a les 12:15

Redacció Andorra la Vella

Els monitors i treballadors de la neu residents de totes les estacions del país han convocat una concentració per aquest diumenge a les 11 h davant de l'escola d'esquí de Pal. La intenció és demanar poder-se acollir als ERTO mentre no treballen o algun tipus d'ajuda, ja que actualment es troben sense feina i si no hi ha cap canvi, seguiran així almenys fins al gener. Cal recalcar que, tot i que la trobada serà al sector de Pal de Vallnord, la intenció és que els treballadors de le neu de totes les estacions assisteixin a la concentració.