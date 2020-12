Catalunya considera “possible” poder equiparar el Principat amb l'Alt Urgell

L’Arieja i la regió d’Occitània presenten una apel·lació pel tancament dels remuntadors

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:19

Lorena Giménez

Adrià Esteban Andorra la Vella

La Generalitat de Catalunya considera “possible” poder equiparar la regió sanitària de l’Alt Urgell amb Andorra. Així ho va afirmar ahir el conseller d’Interior del govern català, Miquel Sàmper, en roda de premsa, en la qual va manifestar que “existeix la possibilitat” d’acceptar aquesta demanda i que es tractarà al Procicat, el pla de Salut i Interior que avalua la pandèmia, “per tenir resposta com més aviat millor”. Sàmper va manifestar que “s’està treballant” en la sol·licitud del Govern perquè “hi ha molta interacció laboral i social” i va precisar que el fet que ahir Catalunya no avancés al tram 2 de la desescalada “ha alentit” la necessitat de respondre a la petició.



Tanmateix, Sàmper va assenyalar que la qüestió es va tornar a tractar en les reunions que va mantenir la setmana passada amb el ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, i de la consellera de Salut, Alba Vergés, amb el ministre Joan Martínez Benazet. En aquest sentit, Benazet va indicar ahir durant la roda de premsa d’actualització sanitària que la resposta mostra “voluntat de progressar” en la petició d’Andorra, “però la seva situació epidemiològica els fa trontollar una mica”, ja que en els últims dies Catalu­nya està tenint “un repunt que no sembla gaire dramàtic”, però preocupa les autoritats sanitàries.



D’altra banda, la regió d’Occitània i els departaments de l’Arieja, Alts Pirineus i Pirineus Orientals es van unir al recurs presentat ahir per la regió d’Alvèrnia-Roine-Alps al Consell d’Estat, per sol·licitar l’obertura dels remuntadors com més aviat millor. Al·leguen que la mesura és incomprensible i incoherent. Així, van exposar que no veuen possible controlar i evitar que els francesos vagin a esquiar a l’altra banda dels Pirineus.