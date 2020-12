Ajuts als temporers a causa del retard en l'obertura de pistes

Actualitzada 08/12/2020 a les 07:05

L'ASSOCIACIÓ DE PISTERS S'OFEREIX PER AJUDAR EN L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA

L’Associació de Pisters Socorristes s’ofereix com a professionals formats en emergències sanitàries “pel que es cregui convenient per tal de tirar endavant el país” durant la pandèmia, segons va assenyalar ahir a través d’un comunicat. L’oferiment arriba després que el col·lectiu s’hagi quedat sense feina “fins a nou avís” per l’ajornament de l’obertura de les estacions d’esquí fins com a mínim principi de gener, a causa la pandèmia de la Covid-19. En el mateix comunicat, des de l’associació indicaven que estan a disposició dels pisters que es troben al Principat per resoldre “qualsevol qüestió o inquietud i mirar d’ajudar en tot el que es pugui els que ens trobem en aquesta situació sobrevinguda”. El col·lectiu de professionals deixava clar que lamenta la decisió adoptada el 3 de desembre pel Govern de no iniciar la temporada d’hivern fins al gener a causa de la Covid-19, malgrat que puntualitzaven que ho entenen perquè l’evolució de la pandèmia en les últimes setmanes “ens preocupava a tots”. L’Associació de Pisters Socorristes es va crear recentment després de formalitzar la inscripció a Govern i segons anunciaven ahir estan preparant una presentació pública per donar-se a conèixer oficialment.

L’ajornament de l’obertura de les pistes d’esquí i, de retruc, dels negocis associats han deixat aturats alguns dels contractes dels temporers que habitualment arriben a Andorra per aquestes dates per treballar durant la temporada d’hivern. La majoria han viatjat fins al Principat amb un precontracte, a part de la prova de la Covid amb un resultat negatiu i el bitllet de tornada que se’ls requeria des de Govern. La fórmula del precontracte és habitual per als temporers, que acaben de formalitzar i regular la seva situació un cop arriben al país per tal d’obtenir el permís de residència i treball. Aquest any, però, en alguns casos s’han trobat que l’empresa no els pot formalitzar el contracte definitiu perquè no ha pogut obrir. Aquestes persones no estan al país en una situació irregular, atenent que durant un temps poden quedar-se en qualitat de turistes, però sí que els deixa desemparats pel que fa a la feina i, per tant, als ingressos que tenien previst obtenir.Per tal de no deixar ningú a l’estacada, sigui quina sigui la seva situació legal al Principat, l’executiu s’ha posat en contacte amb la Creu Roja i Càritas per tal de coordinar les ajudes que els temporers o altres persones puguin requerir a conseqüència de la Covid-19. Encara s’està treballant per definir com es durà a terme aquesta ajuda i en què consistirà, però des de Govern es va afirmar ahir que s’atendrà qualsevol persona que necessiti menjar o un lloc on dormir independentment que tingui o no el permís d’immigració.En aquests moments, l’executiu no pot quantificar quantes persones es troben en aquesta situació i, per tant, poden ser susceptibles de necessitar algun tipu d’ajuda o suport, com a mínim, fins que les empreses relacionades més directament amb la temporada de neu puguin obrir amb normalitat. Les pistes d’esquí i els hotelers tampoc van poder donar un nombre aproximat dels treballadors que no han pogut formalitzar el seu contracte. En tot cas, el que sí que va indicar l’executiu és que de moment cap persona ha fet una sol·licitud formal d’ajuda.Tant des del mateix Govern com també des dels sectors més lligats al turisme d’hivern van indicar que és difícil valorar a hores d’ara quin impacte social tindrà l’ajornament de l’obertura de pistes, ja que està estretament lligada a l’evolució de la pandèmia, no només a Andorra, sinó especialment als països veïns. Si les restriccions a França i Catalunya es relaxen a mitjan mes el panorama pot ser molt diferent per a les empreses que en cas contrari, ja que això permetria un mínim de moviment de visitants i per tant l’obertura d’alguns negocis que al seu torn podrien contractar personal. De moment, però, en molts casos s’opta per no formalitzar els contractes perquè no tenen feina i tampoc es poden acollir als ERTO.