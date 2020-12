Les màquines llevaneu no podien passar per les carreteres a causa de l'acumulació de vehicles que havien quedat atrapats

Andorra la Vella

L'Arxiu comunal d'Andorra la Vella commemora els trenta anys de la gran nevada que, el 8 de desembre de 1990, va col·lapsar les carreteres del país. La neu no va cessar i milers de turistes que havien vingut pel pont de la Puríssima i residents es van quedar atrapats durant hores en els vehicles, ja que les màquines llevaneu no podien passar per l'acumulació de cotxes que hi havia a la xarxa viària. Les persones afectades van rebre el suport dels ciutadans i de les autoritats, que els van acollir en espais públics com el poliesportiu i en domicilis particulars perquè tinguessin allotjament i menjar. La situació es va normalitzar l'endemà al vespre i durant els dies posteriors el comú va rebre cartes d'agraïment per la gestió i el tracte rebut.