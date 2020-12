Salut registra 45 contagis nous de Covid en la darrera jornada

Els pacients a l’hospital augmenten a 24 i hi ha un total de 734 casos actius

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut va informar ahir que s’han registrat un total de 45 contagis nous de coronavirus durant l’última jornada, els quals incrementen el nombre total d’afectats per la malaltia des de l’inici de la pandèmia en 7.050, dels quals 6.192 corresponen a la segona onada. La xifra de casos actius baixa a 734, 22 menys dels que es van registrar dissabte, i el nombre de recuperacions ascendeixen a 6.238 amb les 66 altes durant el dia d’ahir.



Quant al nombre de pacients ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, aquests augmenta fins a 24 amb dos nous internaments de pacients amb el virus que situen el total d’infectats a planta en 21 malalts. A cures intensives es mantenen tres afectats per la infecció, dos dels quals requereixen ventilació mecànica. Pel que fa als pacients a la planta Covid-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre, la xifra es manté en zero.



En referència al nombre de defuncions des de l’inici de l’emergència sanitària, el nombre se situa en 78 després del traspàs d’una dona de 81 anys dissabte.



Confinament escolar

El nombre de grups educatius en aïllament ha disminuït fins a nou, un fet que permet que dues aules tornin a fer ensenyament presencial a partir d’avui, una de les quals és la de 4t B del col·legi Sant Ermengol, segons va informar el centre ahir a través de les xarxes socials.



Salut també va informar que hi ha 34 aules sota vigilància activa, concretament nou totalment i 25 de forma parcial. Les classes sota vigilància passiva es mantenen estables en 42.